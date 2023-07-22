Зверски избивших и обстрелявших девушку троих отморозков арестовали в Волгограде

В СИЗО парни будут 2 месяца. Фото: Геннадий БИСЕНОВ

В Волгограде Советский районный суд избрал меру пресечения и отправил под арест троих отморозков, подозреваемых в разбойном нападении на девушку у кооперативного института. Двое 16-летних волгоградцев и 18-летний астраханец, которые зверски избили ее битой, обстреляли из пневмата и ограбили двоих, пробудут в СИЗО до 20 сентября, сообщили сайту volgograd.kp.ru в объединенной пресс-службе судов региона.

- В отношении троих подозреваемых избрана мера пресечения в виде заключения под стражу на срок до 20 сентября 2023 года. Постановления суда в законную силу не вступили и могут быть обжалованы, - рассказали в ведомстве.

Напомним, разбой трое молодых людей учинили поздним вечером 19 июля. Сначала в частном секторе Советского района банда под предлогом закурить ограбила на 4 тысячи мужчину. После на соседней улице напала на 19-летнюю девушку. Жертву повалили на землю, избили бейсбольными битами и более десяти раз выстрелили в нее из пневматического пистолета. После забрали мобильник и более 9 тысяч рублей.

У пострадавшей девушки сотрясение мозга и закрытая черепно-мозговая травма. Пули оставили раны на плече, груди и бедрах.

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