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НовостиОбщество22 июля 2023 8:41

Росстат: ожидаемая продолжительность жизни в Волгоградской области превысила 73 года

Годом ранее в прогнозе фигурировала цифра менее 70
Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА
Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА
Показатели для Волгоградской области позитивные.

Показатели для Волгоградской области позитивные.

Фото: Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА

Росстат скорректировал прогнозные показатели ожидаемой продолжительности жизни страны. Для рожденных в Волгоградской области в 2022 году показатель вырос до 73,24 года. По итогам прошлого года цифры были гораздо скромнее - 69,98 лет, сообщает сайт volgograd.kp.ru. Разница существенная.

Среди регионов Южного федерального округа самая высокая продолжительность жизни ожидается в Севастополе (74,57). Меньше всего этот показатель в Астраханской области (71,80). Рассчитывают прогноз исходя из множества факторов, в том числе уровня смертности.