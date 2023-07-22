На 3,5% вырос оборот розничной торговли в Волгоградской области

В торговле работает каждый пятый волгоградец. Фото: Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА

За пять месяцев 2023 года оборот розничной торговли в Волгоградской области превысил 228 миллиардов рублей и вырос на 3,5% по сравнению с тем же периодом 2022-го, сообщили в региональном комитета промышленной политики, торговли и ТЭК в День работника торговли. Область оказалась в лидерах ЮФО по этому показателю. При этом доля отрасли в валовом региональном продукте (ВРП) составила 13,3%.

- Позитивной динамике способствует развитие инфраструктуры розничной торговли, - отметили в профильном комитете.

На сегодня в Волгоградской области действуют около 19 тысяч торговых объектов, почти 13,5 тысячи из них - стационарные. В регионе работают 334 ярмарки на 30 с лишним тысяч торговых мест. В сфере торговли в регионе заняты более 216 тысяч человек или 20% от общего количества работающих. В основном это женщины.