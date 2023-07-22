В Волгограде сны о работе преследуют менеджеров и учителей

Каждый четвертый думает о работе даже во сне. Фото: Евгения ГУСЕВА

Сны о работе преследуют 4 из 10 волгоградцев, выяснил в ходе опроса в июле 2023 года сервис SuperJob. Признались в этом 39% респондентов. При этом чаще всего не могут даже ночью забыть о делах учителя и разного рода менеджеры, которые много общаются с людьми. Реже всего снится работа сисадминам и дизайнерам.

Среди работающих волгоградцев сны о работе чаще достают женщин, таковых оказалось 43%. Не может полностью расслабиться и молодежь до 34 лет – признались в этом 46% опрошенных. При этом, чем выше доход, тем реже рабочие проблемы вмешиваются в сновидения. У жителей региона с зарплатой от 80 тысяч рублей в месяц и выше тревожность в полтора раза ниже, чем у тех, кто получает вдвое меньше.