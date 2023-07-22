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НовостиНедвижимость22 июля 2023 7:11

В Волгограде 25 июля отключат газ в Дзержинском районе

25 июля 2023 года в Дзержинском районе Волгограда без газа останутся дома на пяти улицах
Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА
Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА
Газа не будет весь рабочий день.

Газа не будет весь рабочий день.

Фото: Олег ЗОЛОТО

Во вторник, 25 июля 2023 года, из-за плановых ремонтных работ без газоснабжения останется часть жителей Дзержинского района Волгограда. Временно приостановят поставку газа жителям пяти улиц в Жилгородке. Затронет всего несколько домов, сообщили в компании «Газпром межрегионгаз Волгоград».

Так. 25 июля 2023 с 9.00 до 19.00 отключат газ в домах Дзержинского района Волгограда на улицах по адресам: ул. Кунцевская, 3 и 5; Полесская,14 и 16; Республиканская, 7; Театральная, 19 и Толбухина, 10 и 26а.

Во время планового отключения голубого топлива жильцам не рекомендуют оставлять включенными газовые плиты и колонки, чтобы избежать несчастных случаев.