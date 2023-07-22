Фестивали еды, вина, красок и вечер памяти Михаила Горшенёва: куда сходить в Волгограде 22 июля 2023

В Комсомольском саду будет ярко и красочно. Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

В субботу, 22 июля 2023 года, для жителей и гостей Волгограда подготовили развлечения на любой вкус. В программе мероприятий – фестиваль красок Холи в Комсомольском саду, вечер памяти Михаила Горшенёва в ЦПКиО, а также два масштабных гастрономических и винных фестиваля на стадионе «Волгоград Арена» - «Волга-Дон Агро Фест» и «Волга-Дон Вин Фест». Выбирайте, куда сходить в Волгограде 22 июля 2023.

Большая ярмарка с продукцией местных фермеров, сырами и деликатесами на фестивале еды «Волга-Дон Агро Фест» на «Волгоград Арене» стартует 22 июля 2023 в 10.00. Вход свободный. На фестиваль и ярмарку российских вин «Волга-Дон Вин Фест» с мастер-классами и дегустациями вход 22 и 23 июля 2023 года с 12 до 15 часов по билетам, цена которых стартует от 1000 рублей (подробнее).

Фестиваль красок Холи в парке Комсомольский сад начнется 22 июля 2023 в 17.00. Все будет ярко, весело и традиционно. Для гостей подготовили двухчасовую программу с конкурсами, играми и дискотекой. Краску можно купить на месте, вход свободный.

Вечер памяти лидера группы «Король и Шут» Михаила Горшенёва в ЦПКиО начнется 22 июля 2023 в 18.00. Каверы на его песни на малой сцене парка исполнят: «Не стреляйте в Лешего!», Eternal Rake, дуэт «Разные» и другие волгоградские группы. Вход свободный.

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