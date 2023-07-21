Два угона и одну кражу совершил за одну ночь житель Волгоградской области

Задержанный замерз и хотел согреться Фото: ГУ МВД по Волгоградской области

21 летний житель Жирновска в Волгоградской области всего за одну ночь натворил много дел – угнал два автомобиля и украл аккумулятор в микрорайонах Камышина. Об этом сайту volgograd.kp.ru рассказали в пресс-службе ГУ МВД по Волгоградской области.

Первой заметила пропажу своей «семерки» 40-летняя камышанка и заявила об угоне. Чуть позже 61-летняя жительница также обратилась в полицию с просьбой найти ее «ВАЗ-2107», а 49-летний камышанин написал заявление о краже аккумулятора.

Одна из угнанных машин со следами взлома была с пустым бензобаком. В итоге полицейские задержали угонщика за рулем еще одного угнанного «ВАЗа». Им оказался 21-летний ранее судимый житель Жирновского района.

Парень приехал в Камышин и прогуливался по вечернему городу. Замерзнув, он решил погреться в машине. Увидев припаркованный «ВАЗ-2107», он вскрыл водительскую дверь и попытался угнать авто, но не смог его завести, так как в машине не было аккумулятора. С припаркованного рядом ВАЗа он снял аккумулятор и переставил его в машину, а затем угнал ее.

Подозреваемый во всем сознался. Угнанные транспортные средства были возвращены владельцам. Угонщик арестован.