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НовостиОбщество21 июля 2023 14:56

830 пациентов спасли в медпунктах на трассах Волгоградской области

К медикам часто обращаются те, кого застала в пути болезнь и после ДТП
Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА
Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА
Пункты оснащены по полной.

Пункты оснащены по полной.

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Медпункты на трассах Волгоградской области с начала 2023 года оказали помощь 830 пациентам. Часто в трассовые пункты обращаются за помощью те, кого застала в пути болезнь, таких было 152 человека. Спасли врачи жизни 42 пострадавших в ДТП, сообщили облздраве.

В передвижных трассовых медпунктах есть все необходимое, в том числе машины скорой помощи класса «В» для оперативной перевозки пострадавших в больницы. Каждый оснащен бензиновым генератором. При ЧС станции могут использовать в качестве сортировочного поста или пункта первичной помощи. В пунктах медосвидетельствования психиатр-нарколог выдает заключение, сел водитель за руль пьяным или трезв.