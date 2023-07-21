830 пациентов спасли в медпунктах на трассах Волгоградской области

Пункты оснащены по полной. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Медпункты на трассах Волгоградской области с начала 2023 года оказали помощь 830 пациентам. Часто в трассовые пункты обращаются за помощью те, кого застала в пути болезнь, таких было 152 человека. Спасли врачи жизни 42 пострадавших в ДТП, сообщили облздраве.

В передвижных трассовых медпунктах есть все необходимое, в том числе машины скорой помощи класса «В» для оперативной перевозки пострадавших в больницы. Каждый оснащен бензиновым генератором. При ЧС станции могут использовать в качестве сортировочного поста или пункта первичной помощи. В пунктах медосвидетельствования психиатр-нарколог выдает заключение, сел водитель за руль пьяным или трезв.