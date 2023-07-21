В Волгограде 22 июля отключат электричество в Кировском районе

Электричества не будет почти весь день. Фото: Геннадий БИСЕНОВ

В субботний день, 22 июля 2023 года, электричество почти на весь день отключат на нескольких улицах в Кировском районе Волгограда. Несмотря на выходной энергетики будут проводить плановые неотложные работы на электросетях, сообщили в компании «Россети Юг».

22 июля 2023 года свет вырубят с 9.00 до 17.00 в Кировском районе Волгограда на следующих улицах: Астраханская, 87-111, 96-118; Добролюбова, 90-104а, 113-131; Гастелло, 26-30, Первоуральская, 7-19, 14-16, Радищева, 11-25, 10-28, Серафимовича, 10-26, 21-27, Сивашская, 1-17, 2-18, Терновая, 53-111, 92-100. Также среди коммунальных страдальцев без сплитов и с потекшими в жару холодильниками окажутся жители переулков: Добролюбова, 7-9, 8-12, Дубовский, 5-7, Никитина, 1-7, Сухореченский, 7-15, 10-24.