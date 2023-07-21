Волгоградские врачи спасли многодетную маму с микроинсультом

Фото: Волгоградская областная клиническая больница №1

В Волгограде госпитализировали 44-летнюю жительницу Калача-на-Дону. 44-летнюю маму четверых детей доставили в областную клиническую больницу №1. У пациентки было онемение конечностей, высокое артериальное давление, она не могла ходить и говорить. Об этом сайту volgograd.kp.ru рассказали в комитете здравоохранения Волгоградской области.

Женщине экстренно сделали обследование головного мозга, сосудов, сердца. Медики поставили диагноз транзиторная ишемическая атака, что является, по сути, микроинсультом. Заболевание связано с нарушением кровотока в сосудах головного мозга и отличается от инсульта только в тяжести состояния и его обратимости.

Многодетной маме назначили лечение с использованием препаратов, улучшающих кровоснабжение головного мозга. Сейчас женщина проходит реабилитацию: ей проводят массаж конечностей, ЛФК и другие процедуры в областной клинической больнице №1. Пациентка сейчас чувствует себя хорошо, врачи отмечают, что скоро она сможет вернуться домой.