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НовостиОбщество21 июля 2023 14:09

Как будет ходить общественный транспорт на День города в Волжском 23 июля 2023

После салюта на День города 23 июля в Волжском пустят дополнительные автобусы
Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА
Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА
Автобусы развезут волжан по домам.

Автобусы развезут волжан по домам.

Фото: Геннадий БИСЕНОВ

После праздничного гала-концерта и салюта на День города в Волжском 23 июля 2023 года пришедших на праздник волжан развезут по домам дополнительные автобусы «Волжской автоколонны 1732». О том, как будут ходить автобусы и расписании общественного транспорта сообщили в администрации города.

- После фейерверка горожан от площади Ленина развезут дополнительные автобусы популярных городских маршрутов № 1, №2у и №14, - рассказали в мэрии.

Автобусы после салюта на День города в Волжском 2023 пустят в сторону новой части города.

При этом волжанам напоминают, то часть дорог на время праздника перекроют.

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