Генерал СК из Волгограда Музраев 20 дней изучает протокол в СИЗО

Музраев оспаривает приговор. Фото: пресс-служба Южного окружного военного суда.

Осужденный на 20 лет за теракт экс-руководитель СУ СКР по Волгоградской области генерал Михаил Музраев по-прежнему находится в СИЗО и изучает материалы своего дела. Ему отвели 20 дней на ознакомление с протоколом судебного заседания в ходе апелляции приговора, сообщили сайту volgograd.kp.ru в Южном окружном военном суде.

- Продолжается ознакомление защитников с протоколом судебного заседания. Музраеву дали 20 суток на ознакомление, начиная с 10 июля. Материалы дела привозят ему в СИЗО, рассказали в пресс-службе ведомства.

Напомним, военный суд в Ростове-на-Дону огласил приговор организаторам покушения на жизнь губернатора Волгоградской области Андрея Бочарова 22 марта 2023 года. Генералу СКР Михаилу Музраеву дали 20 лет колонии строгого режима за теракт, лишили звания и наград. Предпринимателя Владимира Зубкова приговорили к 14 годам в исправительной колонии строгого режима. Оба подали апелляцию еще в апреле.

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