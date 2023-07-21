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НовостиПолитика21 июля 2023 12:27

В Волгоградской области школе присвоят имя Героя России Максима Аплеталина

В школе №24 Волжского установили памятную доску офицеру
Эдуард Пальгунов
Эдуард Пальгунов
Фото: t.me/igorvoroninvlz

Фото: t.me/igorvoroninvlz

В городе Волжский Волгоградской области 21 июля установили памятную доску Герою России Максиму Аплеталину. Память майора, погибшего в ходе специальной военной операции на Украине, увековечили в школе №24, сообщает сайт volgograd.kp.ru со ссылкой на телеграм-канал мэра Волжского Игоря Воронина.

В ближайшее время школе №24, в который учился Максим Аплеталин, присвоят его имя.

Офицер из Волжского принимал участие в специальной военной операции с февраля 2022 года. 35-летний военный погиб в поселке Новоселовское Луганской Народной Республики 27 ноября прошлого года. В марте указом президента РФ Максиму Аплеталину посмертно было присвоено звание Героя России. В мае губернатор Андрей Бочаров передал золотую звезду Героя семье военнослужащего.