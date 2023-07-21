В Волгоград за неделю завезли более 160 тонн черешни и винограда из Ирана

Черешню пропустили к покупателям. Фото: Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА

На этой неделе, с 12 по 18 июля 2023 года, в Волгоградскую область из Ирана автомобилями привезли более 160 тонн фруктов - черешню, вишню и виноград. На таможне вся импортная продукция прошла контроль на показатели фитосанитарного риска. Опасных веществ в ягодах не обнаружили, сообщили в управлении Россельхознадзора по Ростовской, Волгоградской и Астраханской областям и Республике Калмыкия.

- Карантинные объекты, имеющие значение для Российской Федерации, не выявлены, - рассказали в ведомстве.

После досмотра и испытаний в волгоградской лаборатории ФГБУ «Ростовский референтный центр Россельхознадзора» черешня, вишня и виноград общим весом в 169 тонн отправились по дорогам региона к заказчикам.