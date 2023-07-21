В Ворошиловском районе Волгограда расширят улицу Иркутскую

В Волгограде планируют дорожные работы на улице Иркутской Фото: Мария ЛЕНЦ

На улице Иркутской в Ворошиловском районе Волгограда увеличат пропускную способность. Проезжая часть будет расширена. Изменения в схеме движения должны повысить безопасность пешеходов и водителей. Об этом сайту volgograd.kp.ru рассказали в пресс-службе мэрии.

Кроме того, планируется ввести круговое движение на перекрестке улиц Циолковского и Иркутской, сейчас там Т-образное пересечение равнозначных дорог. Нововведения появятся не сразу, а только после того, как будет введет в эксплуатацию новый участок Нулевой продольной в Ворошиловском районе. Выезд с рокадной дороги будет сделан как раз на улицу Циолковского.

На перекрестке улиц Иркутской и Циолковского появится круговое движение. Кадр с видео администрации Волгограда.

Перед тем, как специалисты приступят к реконструкции дороги, будут проведены земляные работы с коммуникациями.

- Сначала ресурсоснабжающие организации должны провести все свои мероприятия, связанные с земляными работами. К их окончанию у муниципалитета должно быть все готово к началу дорожного переустройства, - рассказал мэр Волгограда Владимир Марченко.