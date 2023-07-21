Новый регоператор мусора в Волгограде открыл горячую линию

Операторы колл-центра ответят на любой волнующий вопрос Фото: Алексей БУЛАТОВ

Новый региональный оператор по обращению с отходами, который пришел на смену не оправдавшему надежд «Ситиматика-Волгоград», запускает горячую линию. С 1 августа волгоградцы смогут задать любой волнующий их вопрос ООО «ЭкоЦентр».

- Отвечать на звонки жителей будут 20 операторов с 8:00 до 20:00 без выходных, набор персонала продолжается, - отметил руководитель Волгоградского подразделения нового регоператора Владимир Шило.

Жители Волгоградской области смогут узнать адреса абонентских участков, как скорректировать данные в квитанциях, а также как оплачивать услугу и кому необходимо заключить договор с новым региональным оператором. Регоператор «ЭкоЦентр» готов принимать любые предложения, что поможет улучшать качество оказываемой услуги. Телефон горячей линии: 8(8442)230-230.