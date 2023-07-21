В центре Волгограда укравший чужой велосипед мужчина попал на камеры

Кадр с видео ГУ МВД России по Волгоградской области

Полиция Волгограда разыскивает мужчину, который сел на чужой велосипед и угнал его. Кража произошла еще 2 июня 2023 года. Неизвестный в 18.45 похитил из подъезда дома на улице Невской велосипед «Атом». Об этом сайту volgograd.kp.ru рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Волгоградской области.

Мужчина вместе с краденным велосипедом попал на камеры видеонаблюдения. Пока его ищут, следователи отдела МВД по Центральному району завели уголовное дело.

- Очевидцев преступления, граждан, обладающих информацией о личности злоумышленника, просят обратиться в Отдел полиции № 4 Управления МВД России по г. Волгограду (ул. Рокоссовского, 8, дежурная часть, либо по телефонам: 93-75- 44; 33-24-94, 8-917-837-95-45), - обратились к волгоградцам в региональной полиции.