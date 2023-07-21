В Волгограде начался суд по делу о геноциде советского народа в годы Великой Отечественной войны

Фото: прокуратура Волгоградской области

В Волгоградском областном суде 21 июля состоялось предварительное заседание по делу о геноциде советского народа во времена Великой Отечественной войны. Региональная прокуратура настаивает признать действия нацистских оккупантов на территории Сталинградской области с июля 1942 по февраль 1943 года преступлениями против человечности.

Как рассказали сайту volgograd.kp.ru в пресс-службе прокуратуры Волгоградской области, заявление предъявлено по поручению Генерального прокурора РФ Игоря Краснова в целях защиты национальных интересов Российской Федерации, законных прав и интересов неопределенного круга лиц (родственников погибших), а также последующего доведения до мировой общественности информации о жертвах оккупантов и карателей в годы Великой Отечественной войны, восстановления исторической справедливости. На сегодняшнем заседании в суде были заявлены ходатайства о допросе свидетелей, специалистов, исследовании архивов. Заявления были удовлетворены.

По информации объединенной пресс-службы судов региона, открытое судебное заседание по рассмотрению дела состоится 1 августа в 14.00 в зале №1 Волгоградского областного суда.