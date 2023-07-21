Программа развития города Волжского увеличена до 20 млрд рублей

Финансирование пойдет на благоустройство территорий, дорог и социальных объектов Фото: Геннадий БИСЕНОВ

Губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров накануне Дня города-спутника посетил Волжский и рассказал о перспективах реализации комплексной программы развития, которая будет увеличена до 20 миллиардов рублей. Об этом сообщает сайт volgograd.kp.ru со ссылкой на администрацию региона.

- На территории Волжского продолжается масштабная программа развития, которую мы принимали вместе с жителями к 65-летию. Это не просто деньги, огромные средства — это новые дороги, новые социальные объекты, новые инженерные сооружения. Это огромный объем работы, - подчеркнул Андрей Бочаров.

Общий объем программы изначально составлял 5,5-6 миллиардов рублей, уже на данный момент профинансировано до 13 миллиардов, а к 2024 году, когда Волжский будет праздновать свое 70-летие, выйдет на уровень 20 миллиардов рублей и будет полностью реализована.

Андрей Бочаров подчеркнул также, что проекты развития продолжатся и после завершения проекта. Дополнительный импульс даст и развитие дорожно-транспортной инфраструктуры, в том числе включение территории в стратегический коридор «Север – Юг», возведение трассы до Волгограда.