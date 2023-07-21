Самокатчик сбил девушку на набережной в центре Волгограда

Электросамокатчик сбил девушку на Чуйкова. Фото: Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА

Еще одно ДТП с электросамокатом случилось вечером 20 июля в центре Волгограда. В начале восьмого неизвестный волгоградец на СИМ наехал на 26-летнюю девушку на Центральной набережной напротив дома на Чуйкова, 9, где расположено несколько кофеен. От столкновения с электросамокатчиком пешеход получила травмы, сообщили в региональном главке МВД.

- В результате ДТП пешеход была доставлена в медицинское учреждение, - рассказали в ведомстве.

Электросамокатчик с места ДТП скрылся.

Напомним, проезжая часть на улице Чуйкова от 13-й Гвардейской до Краснознаменской с мая отдана велосипедистам и самокатчикам. Пешеходы же могут переходить дорогу в любом месте, не создавая помех для остальных.

Волгоградцы на электросамокатах часто фигурируют в ДТП. Особенно много их в центре. Медика сбил самокатчик в конце мая на улице Ленина в Комсомольском саду. Через несколько дней в больницу попала еще одна волгоградка, которую снесли в Ворошиловском районе на тротуаре рядом с рестораном «Римини». В июне в центре студент на электросамокате сбил 3-летнюю девочку. После 13-летнего подростка на самокате снес ВАЗ на юге Волгограда. Вечером 30 июня в Волжском сбили 48-летнюю женщину во дворе 5-этажки.

Зато неудачное падение с самоката помогло врачам спасти жизнь 20-летнего парня. Специалисты обнаружили в голове юноши опухоль, о которой он до этого не знал.