В Волжском 1 сентября откроется новая школа на 1000 учеников

Фото: администрация Волгоградской области

1 сентября в Волжском распахнет свои двери новая школа-тысячник. Готовность образовательного учреждения оценил губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров. Об этом сайту volgograd.kp.ru рассказали в пресс-службе региональной администрации.

- Это долгожданная школа, она здесь планировалось 30 лет назад, но как запланировали, так и оставили. И за последние 35 лет — это первая для Волжского новая школа, - заявил губернатор.

Известно, что на сегодняшний день подано около 900 заявлений от родителей учеников с 1 по 11 классы. К 1 сентября все места в школе будут заняты.

- Это говорит о том, что нужно планировать еще одну школу. Задача такая поставлена, - подчеркнул Андрей Бочаров.

Школа на 1000 учеников была возведена в 37 микрорайоне. В образовательном учреждении есть 40 классов, кабинеты с лаборантскими помещениями, мастерские, столовая, актовый зал, 2 спортзала, зал для лечебной физкультуры, библиотека, медпункт со стоматологическим оборудованием, лифты. На территории школы обустроили стадион.