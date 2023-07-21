У 472 из 100 тысяч подростков в Волгоградской области нашли дефицит йода

Большое число йода содержится в сливе Фото: Александр ГЛУЗ

В Волгоградской области назвали число жителей, у которых выявили микронутриентную недостаточность. Как рассказали сайту volgograd.kp.ru в Управлении Роспотребнадзора по региону, в 2022 году дефицит йода был у 2728 человек. Годом ранее такой диагноз поставили 2587 волгоградцев.

Самый высокий уровень заболеваемости традиционно фиксируется среди детей и подростков. Дефицит йода, по статистике, приходится 471,9 случая на 100 тысяч подростков.

- В группе детского населения показатель составил 107,9 случаев на 100 тысяч детского населения, в группе взрослого населения - 98,3 случаев на 100 тысяч взрослого населения, - отметили в Роспотребнадзоре.

Чтобы избежать дефицита йода, повысить его уровень в организме. По рекомендации Всемирной организации здравоохранения необходимо потреблять до 150 мкг йода в сутки. Основной метод – употреблять пищу, богатую этим элементом. Самыми богатыми продуктами по содержанию йода являются водоросли и морепродукты, также он есть в достаточном количестве в яйцах, сливочном масле, овощах, зелени, фруктах, ягодах, гречке, пшене, рисе, молочных продуктах. Необходимо еще использовать в пищу йодированную соль.

- Для восполнения дефицита йода следует использовать йодированную поваренную соль в количестве до 6 грамм в сутки. Лучший способ применения - вносить ее в практически готовое блюдо, чтобы максимально сохранить йод в готовом продукте, - добавили в санитарном ведомстве.

Волгоградцам рекомендуют регулярно посещать эндокринолога.