Три аварийных дома досрочно расселили в Волгограде

Волгоградцы получили квартиры в новостройках. Фото: Геннадий БИСЕНОВ

После долгих лет ожидания новоселье справили около 80 жильцов трех аварийных домов. В Волгограде досрочно расселили ветхие здания на улицах Здоровцева, 7; Мичурин Сад, 5 и Бобровской, 7 в Тракторозаводском, Краснооктябрьском и Красноармейском районах. Новые квартиры по нацпроекту «Жилье и городская среда» волгоградца муниципалитет передал на полгода раньше запланированного, сообщили в мэрии.

- Досрочное переселение стало возможным благодаря заблаговременно проведенной мэрией подготовке и досрочному выполнению застройщиком своих обязательств, - рассказали в городской администрации.

Квартиры жители волгоградских трущоб получили в новостройках ЖК «Колизей» в Кировском. В них сделан ремонт «под ключ», есть кухонные плиты и сантехника.

В ближайшие два года новоселье должны отметить еще около 5.5 тысячи человек, дома которых признали аварийными до 2017 года. После начнут расселять тех, чье жилье получило статус аварийного в последние семь лет.