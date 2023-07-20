21 июля в Волгоградской области ожидаются дожди и 30-градусная жара

В Волгограде будет жарко. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В пятницу, 2 июля, в отдельных районах Волгоградской области пройдут небольшие дожди и грозы. При этом по прогнозам синоптиков в регионе будет довольно жарко - в южной части температура поднимется до +33 градусов. Как рассказали сайту volgograd.kp.ru в областном Гидрометцентре, осадки будут в основном днем. Порывы южного и юго-западного ветра достигнут максимум 20 метров в секунду. Это довольно сильный ветер, лучше соблюдать меры безопасности. Температура ночью будет +12...+17, днем +22...+27, местами +28...+33.

В Волгограде в последний рабочий день недели осадков не предвидится. Но будет также жарко. Температура воздуха ночью опустится до +15...+17, днем поднимется до +30...+32 тепла. Ветер не сильный и жаркий. Следует помнить о правилах поведения во время отдыха на природе - не стоит разжигать костры.