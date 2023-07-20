В Волгограде 21 июля электричество временно отключат в трех районах

Электричества не будет в трех районах города Фото: Геннадий БИСЕНОВ

Отключения электричества в пятницу затронут 3 района Волгограда. Без света некоторые адреса останутся из-за плановых ремонтных и профилактических работ. Как рассказали сайту volgograd.kp.ru в компании «Россети Юг - Волгоград», электроснабжения 21 июля временно не будет в Ворошиловском, Советском и Кировском районах. Обесточат дома на 23 улицах.

В Ворошиловском районе коммунальные неудобства с 9.00 до 17.00 возникнут у жителей ул. Ковенской, 4, 4а, 6, 6а, ул. Гродненской, 3, 3а, 5, 5а, ул. Кузнецкой, 91/7, 93/8, ул. Комитетской, 54/1, 56/1.

В Советском районе свет отрубят с 9.00 до 17.00 на ул. Тормосиновской, 9-21, 12-24, 13а, 20/1, 20/2, ул. Логовской, 8, 10/1, 10/2, 12, ул. Алексеевской, 2, 1/5, 1/6, 1/7, с 9.30 до 12.00 – на ул. Коганова.

В Кировском районе с 9.00 до 17.00 обесточат ул. Астраханскую, 15-25, 18-30, ул. Чернышевского, 1-19, 4а-22, ул. Ромена Роллана, 8-18, пер. Ключевой, 33, 35, пер. Достоевского, 4-14, 7-9, ул. Достоевского, 1-13, 8-14, ул. Алычевую, 26-44, ул. Лимоновую, 19-35а, ул. Апельсиновую, 4, 5, ул. Анисовую, 1-23, 2-24, ул. Тутовую, 1-23, 6-28, ул. Катальповую, 3-19, 8-24, ул. Курчатова, 4, 6, ул. Кирова, 102, 104, 106, ул. Губкина, 3, 3а, 5.