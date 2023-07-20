Под Волгоградом на два месяца взяли под стражу подозреваемого в убийстве 14-летнего школьника

Фигурант прячет лицо. Фото: пресс-служба судов Волгоградской области.

20 июля Суровикинский районный суд заключил под стражу 18-летнего парня, подозреваемого в убийстве 14-летнего школьника во время драки. Как рассказали сайту volgograd.kp.ru в пресс-службе объединенных судов Волгоградской области, фигурант будет в СИЗО до 18 сентября этого года. Потом меру пресечения могут продлить.

Напомним, два дня назад в Суровикино произошла ужасная трагедия: во время драки парень нанес всего один удар в грудь подростка и один по голове. Мальчик упал без сознания и умер прямо на улице на глазах у очевидцев. Травмы оказались смертельными. Эксперты заключили, что он скончался от внутригрудного кровотечения.

На подозреваемого возбуждено уголовное дело по статье 111 УК РФ. Ему грозит тюрьма. Идет расследование.