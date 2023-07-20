Прямые рейсы из Волгограда в Дубай и Стамбул запустят осенью

Волгоградский аэропорт откроет новые международные направления в октябре Фото: Наталья ШЕРЕМЕТЬЕВА

Уже этой осенью волгоградцы смогут улететь отдыхать в столицу Турции или же в мекку арабских шейхов. В осенне-зимнем периоде авиакомпания Победа периоде будет выполнять прямые регулярные рейсы в Стамбул и Дубай из волгоградского аэропорта. Об этом сообщили в пресс-службе Международного аэропорта города-героя.

Рейсы в Стамбул начнут курсировать с 29 октября каждые среду и воскресенье. Из Волгограда самолеты будут вылетать в 10.45, а прибывать из Турции в 19.15. В целом время в полете составит 3 часа 40 минут.

А уже с 31 октября авиакомпания Победа откроет полетную программу в Арабские Эмираты. В Дубай самолеты будут летать по вторникам и субботам. Вылет из волгоградского аэропорта – в 10.15, прибытие из ОАЭ – в 20.25. Время в пути в одном направлении займет 4 часа 55 минут.

Стоимость билетов на международные рейсы пока кусается. Цена на билет «Эконом» в Дубай начинается от 21 тысячи рублей в одну сторону с человека, в Стамбул - от 15 890.