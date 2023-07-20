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НовостиПолитика20 июля 2023 12:43

В Волгограде родным погибших в СВО бойцов передали награды

Траурное мероприятие прошло в музее-панораме
Юлия Данильченко
Юлия Данильченко
Вручение ордена. Фото: музей-панорама.

Вручение ордена. Фото: музей-панорама.

20 июля в музее-панораме «Сталинградская битва» в Волгограде передали посмертные награды родственникам павших в специальной военной операции военнослужащих. Как рассказали сайту volgograd.kp.ru в пресс-службе музея, в траурном мероприятии принял участие заместитель военкома региона Сергей Юдин.

Посмертно орденами Мужества наградили проявивших отвагу и храбрость на поле боя старшего лейтенанта Дениса Печенова, старшего сержанта Ильи Пономаренко, младшего сержанта Дениса Скрипникова, рядовых Александра Горячева, Ильи Вогулкина, Игоря Гусева, Юрия Макарова, Олега Мельникова, Дмитрия Наушина, Вячеслава Семенова, Романа Шевченко.

Награды вручили матерям, женам, другим родственникам, которые смогли приехать на траурное мероприятие. Также на нем присутствовали общественники, ветераны, молодежь.