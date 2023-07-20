Волгоград
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Волгоград
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Волгоград
+26°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество20 июля 2023 12:38

В ЦПКиО Волгограда появился искусственный туман

Специальные системы освежают отдыхающих в жару
Эдуард Пальгунов
Эдуард Пальгунов
Кадр с видео администрации ЦПКиО

Кадр с видео администрации ЦПКиО

В Центральном парке культуры и отдыха Волгограда появился туман. Конечно, не настоящий, а искусственный. Он будет рассеиваться в жару. Первые системы туманообразования смонтировали в зоне отдыха «Рыбалка». Об этом сайту volgograd.kp.ru рассказал директор ЦПКиО Андрей Еркин.

Специальные системы распыляют воду микрокаплями, создавая эффект тумана.

- Такие системы помогают увлажнить и охладить воздух, сделав пребывание в этой зоне более комфортным, - отметил Андрей Еркин.

Планируется, что искусственный туман появится и в других частях парка.