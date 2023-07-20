В Волгограде полиция задержала 16-летнего водителя без прав и с наркотиками

Фото: ГУ МВД России по Волгоградской области

В Советском районе Волгограда сотрудники ДПС остановили «ВАЗ-2114», за рулем которой оказался 16-летний подросток. Конечно же, водительского удостоверения у него нет. При этом юноша отказался проходить медосвидетельствование, признавшись, что выпил бутылку пива. Об этом сайту volgograd.kp.ru рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Волгоградской области.

- В ходе досмотра в салоне «ВАЗа» был обнаружены и изъяты сверток с веществом растительного происхождения, а также капсулы с неустановленным веществом, - отметили в региональной полиции.

Подросток заявил, что не имеет отношения к найденному. Вещества были направлены на исследование в экспертно-криминалистический центр. На место остановки юноши приехали следственно-оперативная группа и его родители. Проводится доследственная проверка. Из-за нарушения ПДД были составлены административные протоколы.