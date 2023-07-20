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НовостиОбщество20 июля 2023 12:18

В Волгоградской области похоронили погибшего в СВО котовчанина Дмитрия Щербака

Боец отряда «Шторм Z» героически погиб 6 июля 2023 года
Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА
Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА
Котовчанин героически погиб 6 июля. Фото: t.me/glava_kotovo

Котовчанин героически погиб 6 июля. Фото: t.me/glava_kotovo

В Волгоградской области 20 июля простились с погибшим в ходе специальной военной операции в Украине бойцом отряда «Шторм Z». Котовчанин Дмитрий Щербак героически погиб в ходе боевых действий 6 июля 2023 года, сообщил глава Котовского муниципального района Сергей Чумаков.

- Память о таких героях будет жить вечно в наших сердцах, — написал Сергей Чумаков в своем телеграм-канале.

Похоронили героически погибшего земляка со всеми военными почестями. На церемонию пришли не только глава района, но и общественники, и представитель Котовского военного комиссариата.

«Комсомольская правда» соболезнует родным и близким Дмитрия Щербака и всех погибших в ходе СВО.