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НовостиПроисшествия20 июля 2023 12:08

В Волгоградской области в частном доме нашли тело 16-летнего подростка

Что стало причиной смерти молодого человека - пока неизвестно
Ольга ЦЫМБАРОВИЧ
Ольга ЦЫМБАРОВИЧ
Доведомственную проверку проводит районный следственный комитет

Доведомственную проверку проводит районный следственный комитет

Фото: Кирилл ЧАЩИН

В одном из частных домов в хуторе Попов Кумылженского района Волгоградской области было обнаружено бездыханное тело 16-летнего подростка. По данному факту Михайловским межрайонным следственным отделом регионального управления СКР была организована проверка. Об этом сообщает СУ СКР по Волгоградской области.

Страшная находка обнаружилась 19 июля 2023 года. Было установлено, что на теле молодого человека нет никаких признаков, указывающих на криминальный характер смерти. Семья подростка никаких вопросов у правоохранительных органов никогда не вызывала и считалась положительной.

Что стало истинной причиной смерти установит судебно-медицинская экспертиза. В настоящее время проводятся мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств.