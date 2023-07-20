Под Волгоградом «мусульманскую» колбасу делали из свинины

Колбаса оказалась совсем не мусульманской. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В докторской колбасе «Мусульманская», которую «Волжский мясокомбинат» должен был делать из мяса птицы, нашли ДНК свиньи. Факт фальсификации выявили в ходе исследований колбасной продукции на качество и безопасность, сообщили в управлении Россельхознадзора по Ростовской, Волгоградской и Астраханской областям и Республике Калмыкия.

- Специалисты лаборатории установили содержание в составе продукции не заявленного производителем ДНК свиньи и ДНК сои, - рассказали в ведомстве.

Колбасу на пробу взяли в июне 2023 года в одном из магазинов. Исследовали ее в ФГБУ «Ростовский референтный центр Россельхознадзора». При этом производитель по понятным причинам не заявлял в своей продукции ни свинины, ни сои. Там должны были быть только куриный фарш, говядина, молочная сыворотка, яичный и животный белок, а также специи, соль и пищевые добавки.

Согласно данным ФГИС «Меркурий», такой «мусульманской» колбасы на мясокомбинате произвели 180 килограммов. Вся она разошлась в торговые сети Волгоградской области. В итоге производитель фальсифицированной продукции получил предостережение.