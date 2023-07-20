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НовостиОбщество20 июля 2023 11:09

В Волжском мэрия выплатит 50 тыс. рублей покусанному бездомной собакой ребенку

Еще 10 тысяч компенсации морального вреда присудили матери пострадавшего
Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА
Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА
Пес набросился на подростка во дворе.

Пес набросился на подростка во дворе.

Фото: Анатолий ЖДАНОВ

Суд взыскал с администрации города Волжского 50 тысяч рублей компенсации морального вреда в пользу 15-летнего подростка, которого в августе 2022 года во дворе на улице Оломоуцкой покусала бездомная собака. Еще 10 тысяч рублей выплатят его матери. Решение суда вступило в силу, хотя чиновники пытались его оспорить. Волгоградский областной суд оставил решение Волжского городского суда без изменения, сообщили в объединенной пресс-службе судов Волгоградской области.

- Лицом, ответственным за вред, причиненный несовершеннолетнему, является орган местного самоуправления в лице администрации Волжского, - отметили в суде.

Именно мэрия должна отлавливать и содержать безнадзорных животных, а также защищать население от бешенства. В Волжском с этим не согласились, решение суда обжаловали. Но Волгоградский областной суд встал на сторону пострадавшей семьи.