В Волжском мэрия выплатит 50 тыс. рублей покусанному бездомной собакой ребенку

Пес набросился на подростка во дворе. Фото: Анатолий ЖДАНОВ

Суд взыскал с администрации города Волжского 50 тысяч рублей компенсации морального вреда в пользу 15-летнего подростка, которого в августе 2022 года во дворе на улице Оломоуцкой покусала бездомная собака. Еще 10 тысяч рублей выплатят его матери. Решение суда вступило в силу, хотя чиновники пытались его оспорить. Волгоградский областной суд оставил решение Волжского городского суда без изменения, сообщили в объединенной пресс-службе судов Волгоградской области.

- Лицом, ответственным за вред, причиненный несовершеннолетнему, является орган местного самоуправления в лице администрации Волжского, - отметили в суде.

Именно мэрия должна отлавливать и содержать безнадзорных животных, а также защищать население от бешенства. В Волжском с этим не согласились, решение суда обжаловали. Но Волгоградский областной суд встал на сторону пострадавшей семьи.