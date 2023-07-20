Волгоградские волонтеры рассказали о самочувствии спасенного из кафе енота без хвоста

Енот завтракает. Фото: скрин с видео "Дино"/https://vk.com/dinoclub

Волгоградские волонтеры приюта «Дино» заботливо выхаживают енота без ушей и хвоста - эти части тела из-за жестокого обращения пострадали. Как рассказали сайту volgograd.kp.ru зоозащитники, сейчас новый питомец чувствует себя лучше. Он завтракает и ведет себя гораздо спокойнее, хотя лающие собаки, которых в приюте около четырех сотен, заставляют настораживаться.

Напомним, несколько дней назад неравнодушные волгоградцы вместе с директором приюта «Дино» Анжелой Макаровой вызволили измученное животное из кафе, где енота держали для развлечения посетителей. Несчастный пленник был в таком ужасном состоянии, что сидел в клетке, закрыв мордочку лапками. У него обнаружена открытая рана на месте хвоста. Неизвестно, то ли енот отморозил хвост еще зимой, но из-за отсутствия помощи травма оставалась воспалена, то ли над ним издевались. Как бы там ни было, сейчас питомец в надежных руках.