«Нет никакой необходимости»: общественник выступил против введения платных парковок в Волгограде

Платные парковки собираются ввести уже в этом году. Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Член Общественной палаты Волгоградской области Сергей Жуков высказался по поводу введения в Волгограде платных парковок, которые, судя по поспешности принятия депутатами городской и областной Дум соответствующих законопроектов, появятся на улицах города очень скоро. Общественник считает, что в платных парковках нет никакой необходимости.

- Необходимо сначала развивать возможность бесплатных парковок в составе городской дорожной инфраструктуры, и такая возможность существует. А платные парковки имеют место быть у торговых и бизнес-центров, ж/д вокзала, аэропорта и других объектов массового прибывания граждан, где затруднена парковка для посетителей этих объектов и есть необходимость в сокращении в этих местах парковки сторонних автомобилей, - отмечает Сергей Жуков.

При этом общественник неплохо знаком с проблемами волгоградских автомобилистов, и подчеркивает, что тарифы на парковку слишком завышенные (предварительно озвучивали цифру в 30-40 рублей за час стоянки).

- Жаль, что законопроект не прошел общественную экспертизу и не было возможности дать к нему официальные замечания, - сетует член ОПВО.

Напомним, в июле в Волгоградской области приняли закон, который устанавливает время бесплатной стоянки и категории льготников. Дальше каждый муниципалитет будет сам определять принципы работы платных парковок, оператора и стоимость. В Волгограде уже утвердили Порядок создания и использования парковок на городских дорогах.