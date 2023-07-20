В Волгограде уложили 100 метров новых рельсов на реконструируемом участке СТ

Фото: администрация Волгограда

В Волгограде подрядная организация начала укладку полотна на реконструируемом участке линии скоростного трамвая. Были смонтированы первые 100 метров новых рельсов. Об этом сайту volgograd.kp.ru рассказали в пресс-службе мэрии.

Во время работ рельсошпальную решетку поднимут на нужную высоту при помощи балластной признаны и соединят рельсы алюмотермитной сваркой, чтобы не было швов и тряски вагонов СТ при движении.

Первые 100 рельсов появились в районе остановки «Баррикады». Всего же подрядчику предстоит смонтировать рельсы на 6-километровом участке до 39-й Гвардейской – успеть нужно до конца лета.

Ежедневно на объекте работают более 30 человек Фото: Эдуард Пальгунов

- Укладка нового полотна идет одновременно с завершающимися работами по демонтажу изношенной рельсошпальной решетки и старой кабельной линии. На уже освобожденных участках специалисты ведут работы по устройству котлована под новое полотно и трамбовку уложенного песчано-грунтового основания, - отметили в мэрии.

Каждый день реконструкцией наземной линии СТ занимаются более 30 рабочих с использованием 10 единиц техники.

Напомним, из-за работ в Волгограде полностью остановили движение скоростного трамвая. Электротранспорт должен выйти на линию 28 августа.