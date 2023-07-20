Волгоград
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Волгоград
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Волгоград
+27°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПроисшествия20 июля 2023 10:24

В Волгоградской области двое детей получили травмы, упав с лестницы

Дети остались без присмотра взрослых
Ольга ЦЫМБАРОВИЧ
Ольга ЦЫМБАРОВИЧ
Полиция напоминает родителям о необходимости следить за своими детьми

Полиция напоминает родителям о необходимости следить за своими детьми

Фото: ГУ МВД по Волгоградской области

В Суровикино и в Светлоярском районах Волгоградской области двое маленьких детей получили травмы головы, ударившись об лестницу. Произошло это из-за отсутствия контроля за малолетними детьми со стороны взрослых. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД по Волгоградской области.

В Суровикино годовалый малыш упал с лестницы частного дома и получил травмы головы, а в Светлоярском районе 5-летний ребенок находясь на даче, спускаясь по лестнице дома, споткнулся и потерял равновесие.

К счастью, оба ребенка живы и сейчас находятся в волгоградской больнице под присмотром медиков. Сотрудники полиции напоминают родителям не оставлять малолетних детей без присмотра.