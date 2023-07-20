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НовостиОбщество20 июля 2023 9:29

Волгоградского митрополита Феодора наградили орденом Серафима Саровского

Награду вручил патриарх Кирилл
Юлия Данильченко
Юлия Данильченко
Фото: пресс-служба Волгоградской епархии.

Фото: пресс-служба Волгоградской епархии.

Накануне, 19 июля, патриарх Кирилл лично вручил митрополиту Волгоградскому и Камышинскому Феодору орден преподобного Серафима Саровского. Как сообщили сайту volgograd.kp.ru в пресс-службе Волгоградской епархии, такой высокой наградой священнослужителя отметили за его усердное служение церкви.

- Во внимание к усердному служению Святейший Патриарх удостоил ордена Русской Православной Церкви преподобного Серафима Саровского (III степени), - уточнили в епархии региона.

Отметим, что орденом награждают за вклад в возрождение храмов и монастырей, а также активную церковную деятельность среди православных. Орденом Серафима Саровского отмечают как священнослужителей, так и мирян.