Волгоградского митрополита Феодора наградили орденом Серафима Саровского

Фото: пресс-служба Волгоградской епархии.

Накануне, 19 июля, патриарх Кирилл лично вручил митрополиту Волгоградскому и Камышинскому Феодору орден преподобного Серафима Саровского. Как сообщили сайту volgograd.kp.ru в пресс-службе Волгоградской епархии, такой высокой наградой священнослужителя отметили за его усердное служение церкви.

- Во внимание к усердному служению Святейший Патриарх удостоил ордена Русской Православной Церкви преподобного Серафима Саровского (III степени), - уточнили в епархии региона.

Отметим, что орденом награждают за вклад в возрождение храмов и монастырей, а также активную церковную деятельность среди православных. Орденом Серафима Саровского отмечают как священнослужителей, так и мирян.