Из-за смертельной аварии на трассе в Волгоградской области образовалась большая пробка

Кадр с видео ГУ МВД России по Волгоградской области

Утром 20 июля на трассе Р-228 в Дубовском районе Волгоградской области произошла смертельная авария. В столкновении двух машин из ХМАО один человек погиб, двое пострадали. Из-за ДТП на 562 километре трассы образовалась большая пробка.

Кадр с сайта "Яндекс.Пробки"

Как сообщает сайт volgograd.kp.ru со ссылкой на данные портала «Яндекс.Пробки», затор по направлению в Волгоград растянулся примерно на 5 километров. На месте трагедии продолжают работать сотрудники Госавтоинспекции и следственно-оперативная группа, сообщили в пресс-службе регионального Главка МВД.

Напомним, авария произошла ранним утром, лоб в лоб столкнулись Chevrolet Cruze и минивэн Kia Carnival. От полученных травм скончался 64-летний водитель легковой иномарки, в больницу доставили 39-летнего пассажира Chevrolet и 58-летнюю пассажирку минивэна. Оба автомобиля были зарегистрированы в Ханты-Мансийске.