В Волгоградской области колонию строгого режима возглавил Сергей Кухта

ИК-24 возглавил новый начальник. Фото: УФИН Волгоградской области.

20 июля стало известно о кадровых изменениях в одной из исправительных колоний УФСИН Волгоградской области. Как сообщили сайту volgograd.kp.ru в пресс-службе профильного ведомства, сегодня замначальника регионального управления полковник Александр Михайлов представил личному составу подполковника внутренней службы Сергея Кухта, который возглавил колонию строгого режима № 24 в Камышине.

- Половник Александр Михайлов поздравил с назначением на должность нового руководителя ИК-24, пожелал эффективной и плодотворной работы, выразил уверенность в том, что Сергей Евгеньевич достойно выполнить все возложенные на него обязанности, - уточнили в пресс-службе областного УФСИН.

Добавим, что ИК-24 находится в Мичуринском сельском поселении. В ней одновременно могут содержать 830 заключенных.