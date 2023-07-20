В Волгоград приехали 14 первых мусоровозов «ЭкоЦентра»

Мусоровозы уже приехали в Волгоград. Фото: АВО

В Волгоград приехали первые мусоровозы нового временного регоператора по обращению с твёрдыми коммунальными отходами. Первая партия из 14 машин задней загрузки уже расположилась на производственной площадке ООО «ЭкоЦентр». К 1 августа, когда новый регоператор приступит к обязанностям и начнет разгребать мусорные завалы, парк спецтехники превысит 100 единиц, сообщили в администрации региона.

- На борьбу с несанкционированными свалками, которые образовались рядом с контейнерными площадками, будет направлена специальная техника – ломовозы, погрузчики, самосвалы. Эти виды машин поступят в Волгоград также до 1 августа, - рассказали в обладминистрации.

Новый регоператор ведет переговоры с подрядчиками, которые работают в регионе. Собственная спецтехника «ЭкоЦентра» усилит возможности по вывозу отходов. Каждый мусоровоз подключат к навигационной спутниковой системе, чтобы онлайн отслеживать его путь и корректировать графики вывоза мусора.

Напомним, прежний регоператор – «Ситиматик-Волгоград» - не справился с обязанностями и своего статуса лишился с 14 июля. Однако до конца месяца должен доработать. Новая компания придет на смену 1 августа. Что изменится, читайте здесь.