В Волгограде за 1 млн рублей восстановят позеленевший памятник Хользунову

Сейчас памятник легендарному летчику выглядит плачевно Фото: Екатерина СИМОХИНА

В центре Волгограда памятник Виктору Хользунову находится в плачевном состоянии. Фигура Героя Советского Союза буквально позеленела. Мэрия решила привести мемориал в порядок, объявив аукцион по определению подрядчика, который восстановит памятник легендарному летчику на верхней террасе набережной.

Как рассказали сайту volgograd.kp.ru в пресс-службе администрации Волгограда, подрядчику предстоит очистить скульптуру от следов неблагоприятного воздействия атмосферных осадков, привести в порядок и укрепить постамент, а также выполнить ряд других работ. На торги могут направлять заявки только те организации, у которых есть лицензии для работ с объектами культурного наследия.

- Восстановление памятника проводится в рамках проекта по обновлению мемориальных мест региона, - отметили в мэрии.

Начальная цена торгов составляет 1 миллион 35 тысяч рублей. Заявки принимаются до 27 июля. После подписания контракта с подрядчиком работы по восстановлению памятника Хользунову должны завершиться до 1 ноября.