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НовостиПроисшествия20 июля 2023 7:42

Под Волгоградом почти месяц ищут 32-летнего мужчину с карими глазами

Владимир Шилихин из Ленинска пропал 24 июня
Юлия Данильченко
Юлия Данильченко
Владимир пропал в прошлом месяце. Фото: Лиза Алерт.

Владимир пропал в прошлом месяце. Фото: Лиза Алерт.

В Волгоградской области вот уже почти месяц ведутся поиски 32-летнего Владимира Шилихина. Как сообщили сайту volgograd.kp.ru волонтеры поискового отряда «Лиза Алерт», молодой мужчина проживал в городе Ленинске Ленинского района. 24 июня он не вернулся домой. С того дня о местонахождении Владимира ничего неизвестно.

Предположительно, мужчина был одет в черную футболку, зеленые шорты, на ногах - серые кеды. Рост Владимира около 180 сантиметров, у него нормальное телосложение, темно-русые волосы, карие глаза.

Жителей региона просят оказать помощь в поиске пропавшего волгоградца. Информацию необходимо сообщить но номерам: 112 (экстренные службы) или 8-800-700-54-52 (Лиза Алет).