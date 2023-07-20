Под Волгоградом водитель погиб в ДТП с двумя машинами их ХМАО

Фото: ГУ МВД России по Волгоградской области

Ранним утром 20 июля на трассе Р-228 в Волгоградской области произошла страшная авария, в которой погиб один человек. В Дубовском районе лоб в лоб столкнулись две машины из Ханты-Мансийска. Об этом сайту volgograd.kp.ru рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Волгоградской области.

По предварительной информации, в 6.20 на 562 километре трассы 64-летний водитель Chevrolet Cruze не справился с управлением, выскочил на встречку, где произошел удар с минивэном Kia Carnival под управлением 53-летнего мужчины. Машины превратились в груды металла. От полученных травм скончался водитель Chevrolet, были госпитализированы 39-летний пассажир легковушки и 58-летняя пассажирка минивэна.

Фото: ГУ МВД России по Волгоградской области

- На месте работают экипажи Госавтоинспекции, следственно-оперативная группа. Движение осуществляется в штатном режиме, - отметили в региональной полиции.

Госавтоинспекция региона просит водителей отдыхать в поездках на большие расстояния.