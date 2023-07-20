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НовостиЭкономика20 июля 2023 7:07

В Волгоградской области за неделю подорожал весь бензин

Дизельное топливо в цене не изменилось
Эдуард Пальгунов
Эдуард Пальгунов
Все марки бензина подорожали в Волгограде и области

Все марки бензина подорожали в Волгограде и области

Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

В Волгоградской области уже не первую неделю дорожает бензин. Последние 7 дней не стали исключением. С 10 по 17 июля выросли цены на все марки бензина.

Как сообщает сайт volgograd.kp.ru со ссылкой на данные Волгоградстата, топливо АИ-92 подорожало на 22 копейки – до 48,91 рубля за литр. Также на 22 копейки вырос в стоимости бензин марки АИ-95 – до 54,65 рубля. Цена на АИ-98 увеличилась за неделю на 30 копеек до 61,34 рубля. Указаны средние показатели цены на бензин.

За 7 дней никак не изменилась стоимость дизельного топлива, литр которого в среднем обходится в 56,63 рубля.