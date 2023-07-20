Роспотребнадзор рассказал волгоградцам, как избежать пищевого отравления летом Фото: Олег УКЛАДОВ

20 июля Роспотребнадзор рассказали жителям Волгоградской области о том, как в летний сезон избежать пищевого отравления. Как сообщили сайту volgograd.kp.ru в пресс-службе надзорного ведомства, очень важно следить за сроком годности продуктов, особенно в жару. Так, мясо нельзя хранить долго. Шашлык может храниться в холодильнике 36 часов, паштеты и субпродукты - 24 часа, копченая курица - 72 часа, желированные продукты - не более 12 часов.

Зелень, овощи лучше съедать в течение 18 часов после обработки. Салаты без заправки не стоит хранить дольше такого же срока, а с заправкой - менее 12 часов. Гарниры лучше употребить в пищу в течение 16 часов.

- Любителей рыбных блюд хотим предостеречь: свежая рыба должна храниться не более суток при температуре не выше +2 °C. Блюда из рыбы могут храниться от 24 часов (рыбные котлеты, пироги, заливное, супы) до 48 часов (копченая, жареная рыба), - рассказали эксперты надзорного ведомства.

Также следует обратить внимание на молочные продукты и хлебобулочные изделия. У них тоже есть сроки годности, не стоит ими пренебрегать.