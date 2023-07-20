Волгоградцы выиграли суд у «Концессий водоснабжения» после коммунального ЧП в пойме Царицы

Жители Волгограда отсудили компенсацию за коммунальное ЧП в пойме Фото: Екатерина СИМОХИНА

Жители Волгограда отсудили у «Концессий водоснабжения» компенсацию за крупную коммунальную аварию в пойме Царицы, из-за которой 2 района были без воды и отопления около недели. Такое решение принял Центральный районный суд.

Как сообщает сайт volgograd.kp.ru со ссылкой на телеграм-канал депутата городской думы Ильи Кравченко, компенсация составила 4500 рублей вместо запрашиваемых 10 000 рублей. Деньги должны получить 93 человека, которые присоединились к иску.

- Конечно, печально, что из 200 тысяч людей, оставшихся без воды, в суд изъявили желание пойти лишь 1200, а из них лишь 93 человека присоединились к иску, - отметил Илья Кравченко, добавив, что это был первый в городе коллективный иск жителей.

Сообщается, что ресурсоснабжающая компания будет обжаловать решение суда.

Напомним, крупнейшая в истории Волгограда коммунальная авария произошла в пойме реки Царица вечером 27 октября. Фекальные стоки начали заливать частично разрушившейся сквер Пахмутовой и Нулевую продольную. Почти на неделю жители Советского и Ворошиловского районов остались без воды и отопления – это порядка 200 тысяч человек. Был введен режим ЧС.

После коммунального ЧП были заведены 2 уголовных дела. В руководстве «Концессий» произошли изменения, а компания перешла под контроль региона. В июне бывшему директору «Концессий» Сергею Сивоконь предъявили обвинение. А на месте разрушенного в пойме коллектора построили новый.