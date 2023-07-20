Под Волгоградом мужчина утонул в ВДСК на глазах людей

Мужчина утонул в ВДСК. Фото: АВО

Мужчина вечером пошел искупаться и утонул в Волго-Донском судоходном канале. Трагедия случилась 18 июня в СНТ «Литейщик» в Светлоярском районе. 69-летний волгоградец ушел под воду и больше не показался на поверхности. Все произошло на глазах людей, которые в то время были на ВДСК, сообщили в СУ СКР по Волгоградской области.

- Во время купания в районе СНТ «Литейщик» в присутствии очевидцев утонул мужчина, - рассказали в ведомстве.

После трагедии следователи Светлоярского МрСО проводят доследственную проверку, чтобы установить все обстоятельства произошедшего. Тело погибшего из воды уже подняли накануне водолазы. Предварительный осмотр не выявил криминальных причин смерти. Назначена судебно-медицинская экспертиза.