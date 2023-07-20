Бастрыкин потребовал доклад о расследовании убийства 14-летнего школьника под Волгоградом

СК расследует уголовное дело. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Председатель СР РФ Александр Бастрыкин потребовал доложить о ходе расследования убийства 14-летнего школьника из Волгоградской области. Как сообщили сайту volgograd.kp.ru в пресс-службе регионального СУ СКР, главе ведомства доложат об обстоятельствах преступления, как только они будут установлены. Напомним, 18 июля в городе Суровикино в драке убили подростка. Это произошло на улице в результате разборок между погибшим и 18-летним местным жителем.

- Последний нанес мальчику удар кулаком в грудь. Сразу после этого потерпевший потерял сознание и скончался до прибытия медицинских работников, - добавили в региональном следкоме.

На подозреваемого возбудили уголовное дело по статье 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее смерть человека). Парня собираются взять под стражу. Расследование продолжается.